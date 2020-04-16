Самые продаваемые в мире представительские автомобили. ТОП-10 в 1 полугодии 2020 года

В первой половине 2020 года мировой лидер остается неизменным по сравнению с последними несколькими годами. Это Mercedes-Benz E-Class, который к настоящему времени был реализован в количестве 149 786 единиц (19,1% рынка). Начиная с новой стратегии именования моделей, примененной Mercedes-Benz в начале 90-х годов, модель вышла на рынок в 1993 году и фактически находится в своем 5-м поколении (с 2016 года).

На втором месте BMW 5-Series с 138 030 единицами (17,6% рынка). Выпускаемая с 1972 года 5-я серия является второй самой продаваемой моделью BMW за всю историю. Реализовано более чем 7 млн автомобилей по всему миру. В феврале 2017 года на рынок вышло 7-е поколение модели.

На третьем месте - Audi A6 с 112 877 (14,4% рынка), далее следуют Hyundai Grandeur с 77 606 шт., Skoda Superb с 32 554 шт., Genesis G80 с 24 973 шт. (+10 мест), BMW 7-Series с 23 259 шт.

На восьмом месте - Dongfeng Aeolus с 19 016 шт., за ней Peugeot 508 с 18 990 шт.. Замыкает ТОП-10 Volvo S90 с 16 058 шт.

Автомобили, включенные в этот рейтинг, имеют кузова "седан" и "универсал", в то время как представительские внедорожники и MPV здесь не присутствуют. Нужно отметить, что ТОП-5 мест в рейтинге остались неизменными с прошлого года.

По материалам focus2move

