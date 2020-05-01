Российский авторынок в августе снизился на 0,5%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе снизились на 0,5% до 137517 машин. По итогам восьми месяцев 2020 года российский авторынок составил 880198 автомобилей (-16,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском авторынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре, констатируют в ассоциации. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам всего 2020 года российский авторынок снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. машин при условии продолжения государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии коронавируса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 28621 автомобиль (-5%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 19818 машин (+7%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 17462 проданных автомобиля, что на 24% выше показателя годичной давности.

Далее следует Volkswagen – автомобили этой марки выбрали 11400 покупателей (+34%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault, чьи продажи составили 10906 машин (-16%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Skoda (9001 шт., +28%), Toyota (7132 шт., -22%), ГАЗ (3856 шт., -27%), Nissan (3852 шт., -35%) и УАЗ (2910 шт., -10%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам августа стала LADA Granta, чья реализация составила 10550 автомобилей (-5%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 8522 машины, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7664 проданных автомобиля (+10%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7632 экземпляра (+38%).

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 7426 штук, что на 61% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4943 потребителя (+10%). Продажи лифтбека Skoda Rapid нового поколения составили 4473 единицы. Спрос на Volkswagen Tiguan увеличился на 6% до 3334 автомобилей. Кроссовер Renault Duster выбрали 3101 покупателя, что соответствует уровню прошлого года. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз KIA Sportage, чьи продажи составили 2898 машин (-25%).