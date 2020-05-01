Российский авторынок в августе снизился на 0,5%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе снизились на 0,5% до 137517 машин. По итогам восьми месяцев 2020 года российский авторынок составил 880198 автомобилей (-16,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском авторынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре, констатируют в ассоциации. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам всего 2020 года российский авторынок снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. машин при условии продолжения государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии коронавируса.
Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 28621 автомобиль (-5%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 19818 машин (+7%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 17462 проданных автомобиля, что на 24% выше показателя годичной давности.
Далее следует Volkswagen – автомобили этой марки выбрали 11400 покупателей (+34%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault, чьи продажи составили 10906 машин (-16%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Skoda (9001 шт., +28%), Toyota (7132 шт., -22%), ГАЗ (3856 шт., -27%), Nissan (3852 шт., -35%) и УАЗ (2910 шт., -10%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам августа стала LADA Granta, чья реализация составила 10550 автомобилей (-5%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 8522 машины, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7664 проданных автомобиля (+10%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7632 экземпляра (+38%).
Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 7426 штук, что на 61% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4943 потребителя (+10%). Продажи лифтбека Skoda Rapid нового поколения составили 4473 единицы. Спрос на Volkswagen Tiguan увеличился на 6% до 3334 автомобилей. Кроссовер Renault Duster выбрали 3101 покупателя, что соответствует уровню прошлого года. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз KIA Sportage, чьи продажи составили 2898 машин (-25%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА АВГУСТ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2020/2019 ОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV < 3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
- В связи с вхождением СП "ДжиЭм-АВТОВАЗ" в состав группы АВТОВАЗ в декабре 2019 года, автомобиль Niva учитывается в продажах группы AVTOVAZ-Renault-Nissan-Mitsubishi под брендом АВТОВАЗ.
- Продажи марки Opel осуществляются в России через официальные дилерские центры Opel с 16 декабря 2019 года.
- Продажи марки HTM были остановлены в декабре 2019 года.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ – АВГУСТ 2020/2019 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Примечание:
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz (LCV) и smart в 2019 году в данном пресс-релизе не приводятся.