Самые продаваемые малые автомобили в мире. ТОП-10 в первой половине 2020 года

В 2020 году мировым лидером сегмента small cars стала японская Toyota Yaris, опередив прежнего лидера Volkswagen Polo на 4,5 тыс. шт. Продажи моделей составили 179 601 и 175 136 единиц соответственно.

На третьем месте - Renault Clio (144 371 шт.), на четвертом - KIA Rio (101 600 шт.),который совершил впечатляющий "прыжок" вверх в рейтинговой таблице.

Пятую позицию занимает Honda N-BOX (101 471 шт.), также хорошо показавшая хороший результат (+5 мест в рейтинге). За нею следуют Peugeot 208 (98 712 шт.) и Honda Fit (90 619 шт.).

На восьмом месте Opel Corsa (84 365 шт.), далее идет Chevrolet Onix (83 578 шт.), а замыкает ТОП-10 самых популярных среди малых автомобилей Citroen C3 (79 490 шт.), который потерял 3 позиции в рейтинге.

По материалам focus2move

Перевод Д.Лавренёва