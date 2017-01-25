Самые продаваемые компактные автомобили в мире. ТОП-10 первого полугодия 2020 года

В первой половине 2020 года, как и в предыдущие несколько лет, в сегменте компактных автомобилей самой продаваемой моделью остается Toyota Corolla, реализованная в количестве более полумиллиона единиц. Модель занимает 11,7% рынка, что на 1,5% больше по сравнению с прошлогодним результатом. Производимая в Японии с 1966 года, Corolla уже 20 лет является самой продаваемой моделью в мире, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю авторынка. На сегодняшний день в мире продано более 45 миллионов таких автомобилей.

По итогам 6 месяцев 2020 года на втором месте - Honda Civic с объемом продаж 303 834 экз. Выпущенная на рынок в 1972 году, модель сейчас реализуется уже в 10-м поколении (с 2016 года). Ее объём продаж в 2017 году был увеличен за счет дистрибуции последнего поколения во всех странах (более 140), включая Европу (где модель производится в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан)).

На третьем месте - Volkswagen Golf (216 442 шт.). Появившийся на рынке с 1974 года, Golf с 1976 года является самым продаваемым автомобилем в Европе. Сейчас на рынке уже 7-е поколение модели (с 2012 года). Golf выпускается только в кузове "хэтчбек" (3/5 дверей) и "универсал", его версия седана получила название Jetta. У модели доступны две электрические версии: e-Golf, запущенный в начале 2014 года, и Golf GTE, подключаемая версия, стартовавшая на рынке в 2015 году.

На четвертой позиции расположился Hyundai Elantra (132 177 шт.), опередивший Volkswagen Bora (131 115 шт.), далее - Mercedes A-Class (122 939 шт.). По сравнению с прошлым годом Elantra поднялся на 5 строчек вверх в рейтинговой таблице, Mercedes A-Class - на 1 позицию.

Седьмое место занимает Volkswagen Jetta (122 153 шт.). Далее следуют Volkswagen Sagitar (117 896 шт.) и Ford Focus (117 575 шт.). Замыкает ТОП-10 Mazda 3 (106 036 шт.).

По материалам focus2move

Перевод Д.Лавренёва