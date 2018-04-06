Бестселлеры японского рынка за 7 месяцев 2020 года

В Японии 70% автомобильного рынка приходится на модели, входящие в ТОП-50, почти 80% - на те, что представлены в ТОП-100. В течение последнего десятилетия лидер здесь часто менялся, однако с 2017 года первенство стабильно перешло к Honda N-Box.

Достигнув в прошлом году своего пика рыночной доли в 5%, Honda N-Box и в 2020 году по-прежнему на вершине списка, удерживая 4,7% объема рынка. За 7 месяцев модель реализована в количестве 117 676 экземпляров. Вторую позицию рейтинга занимает Suzuki Spacia (78 661 шт.; -22,4%), далее следуют Daihatsu Tanto и Toyota Raize, продажи которых составили 75 361 (-22,7%) и 70 775 шт. соответственно.

На 5-м месте - быстрорастущая Toyota Corolla (68 229 шт.; +23,9%), за которой следуют Toyota Yaris и Nissan Dayz. Honda Fit опустилась на 8-ю позицию модельного рейтинга (59 242 шт.; +13,5%), опередив Daihatsu Move, которая опустилась на 4 строчки рейтинговой таблицы (58 356 шт.; -26,5%). Замыкает десятку лидеров Nissan Note (48 437 шт.; -37,8%).

Дмитрий Лавренев (перевод)