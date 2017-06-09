Европейский рынок в июле и за 7 месяцев 2020 года

Европейский рынок долго восстанавливался после падения, вызванного финансовым кризисом 2008-2009 годов. Лишь за последние 6 лет продажи стали показывать хороший рост и приблизились к докризисному уровню. Однако, начиная с весны 2020 года, он начал резко сокращаться.

Чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, в марте несколько европейских стран ввели ограничительные меры, которые включали в себя закрытие предприятий и автосалонов. В результате европейский автомобильный рынок в первом квартале упал на 25,3%, было продано всего 3,11 млн автомобилей.

В апреле несколько стран провели строгую национальную "блокировку" бизнеса сроком на месяц, что сразу привело к падению регистраций автомобилей на 75,6%. В мае рынок показал снижение на 50,8% (продано 754 386 автомобилей), однако уже в июне показатели были намного лучше (1,3 млн шт.; -19,2%). В результате первое полугодие 2020 года Европа завершила с результатом в 5,94 млн экземпляров, что на 34,8% меньше, чем годом ранее.

В июле европейскому рынку удалось стабилизироваться (+0,9%). Благодаря отложенному спросу, накопленному во время кризиса Covid-19 и государственным стимулирующим пакетам в сочетании с привлекательными предложениями дисконтирования и финансирования от производителей реализовано 1,45 млн автомобилей. А в целом с начала года продано 7,27 млн, что на 30,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Эксперты отмечают, что рынки Франции (+2,9%) и Испании (+1,2%) показали рост, потому что были поддержаны правительственными стимулирующими программами. Рынок Великобритании поднялся на отложенном спросе (+12,8%). Италия вместе с Германией по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику продаж (-10,4% и -6,7% соответственно). Экстраординарный взлет июльских продаж наблюдается в Турции (+309,1%), что повлияло на динамику реализации автомобилей с начала года (+66%).