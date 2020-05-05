Американский рынок в 2020 году. Среднесрочный прогноз.

По мере того, как эпидситуация в стране ухудшалась, американский авторынок в июле зарегистрировал очередное двузначное падение продаж. В прошлом месяце здесь было продано 1,178 млн автомобилей (-16%), с начала года в целом - 7,66 млн единиц (-22,2%).

Тревожная ситуация по коронавирусу сопровождалась еженедельным ростом заявок американцев на пособие по безработице. Такое положение дел не может не сказываться на потенциальных покупателях. К тому же многие пожилые потребители откладывали покупку автомобилей из опасений подхватить вирус Сovid-19.

Что касается ситуации по брендам, то Toyota сообщила об очередном резком падении (-20,7%), в то время как маркам Hyundai, Mazda и Acura удалось стабилизировать ситуацию.

Covid19 и рыночный тренд

Подход правительства США к Covid19 был удивительным для такой передовой мировой экономики. Поздно принятые меры по распространению вируса внесли свою лепту в кризисные явления экономики: создалась длинная волна экономического падения. Американский авторынок сократился на 31,4% в марте, а первый квартал завершил с показателем 3,47 млн проданных легковых автомобилей (-12,0%).

В апреле, из-за решения правительства США не блокировать экономическую деятельность в стране, оставив только за государством возможность управлять пандемией – американский рынок упал на 43%, что было лучше, чем в крупных европейских странах.

В мае продажи составили чуть более 1,19 млн единиц (-24,6% по отношению к прошлому году), что было лучше по сравнению с апрелем и намного лучше, чем в других крупных странах мира.

Однако в июне зафиксировано падение на 25% до 1,14 млн проданных единиц, по итогам полугодия в целом снижение продаж составило 23,1%.

Среднесрочный прогноз по рынку

После острого кризиса 2008 года, который привел к краху американского автомобильного рынка, (тогда Chrysler group была спасена слиянием с Fiat и General Moors и правительственными кредитами) - с 2011 года американский рынок прошел долгий путь восстановления и сумел вырасти с 10,5 млн (в 2010 году) до рекордных 17,5 млн (в 2016 году).

Однако смена хозяина Белого дома и новая протекционистская политика, с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов, не пошли на пользу этому сектору экономики. За последние три года американский рынок нес умеренные потери, сначала снизившись до 17,23 млн (в 2017 году), потом – немного поднявшись, до 17,34 млн (в 2018 году) и завершив 2019 год на уровне 17,08 млн проданных автомобилей.

На 2020 год снова прогнозировалось умеренное снижение. Но это было до Covid19. А в действительности продажи автомобилей выросли на 5,5% в январе, но в феврале упали на 2,6%. А потом начало сказываться влияние коронавирусной пандемии. Автомобильная промышленность уже столкнулась с финансовыми трудностями. Эксперты считают, что на преодоление новых вызовов, которые преподнес коронавирус, автопроизводителям и поставщикам могут потребоваться годы.