Российский авторынок открыл 3-й квартал ростом

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле увеличились на 6,8% до 141924 единиц. По итогам 7 месяцев 2020 года российский рынок составил 742681 автомобиль (-19,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Таким образом, З-й квартал для российского авторынка начался с роста. Напомним, что в последний раз он показывал положительную динамику в марте, а затем, в течение всего 2-го квартала, испытывал падение на фоне пандемии коронавируса и последовавших ограничений на работу автодилеров. Как отмечают в АЕБ, позитивный результат июля обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля. Хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами поддержки.
Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 31180 автомобилей (+6%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 18038 машин (-4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 14319 проданных автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.
Далее следует Skoda – автомобили этой марки выбрали 12329 покупателей (+69%). Замыкает пятерку лидеров Renault, чьи продажи составили 11606 машин (-1%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июля также вошли: Volkswagen (10735 шт.; +29%), Toyota (8897 шт.; -5%), Nissan (5315 шт.; +34%), ГАЗ (3592 шт.; -30%) и УАЗ (2619 шт.; -5%).
Бестселлером российского авторынка по итогам июля стала LADA Granta, чья реализация составила 11 450 автомобилей (+7%). Следом идет LADA Vesta с показателем 9 807 машин, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Замкнул тройку лидеров самый популярный в сегменте SUV кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7 122 экземпляров (+32%).
В ТОП-5 также вошли KIA Rio с результатом 7 031 проданный автомобиль (-2%) и Volkswagen Polo, чьи продажи достигли 6 847 единиц (+49%). Далее идет компактный лифтбек Skoda Rapid II поколения – его продажи составили 5 271 автомобиль. На седьмом и восьмом месте рейтинга расположились две корейские модели – седан Hyundai Solaris (4 074 шт., -13%) и кроссовер KIA Sportage (3 750 шт., +5%). Замыкают ТОП-10 самых популярных моделей в России универсал LADA Largus (3 718 шт., 0%) и кроссовер Volkswagen Tiguan (3 336 шт., +18%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ИЮЛЬ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2020/2019 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
- В связи с вхождением СП "ДжиЭм-АВТОВАЗ" в состав группы АВТОВАЗ в декабре 2019 года, автомобиль Niva учитывается в продажах группы Renault-Nissan-Mitsubishi под брендом АВТОВАЗ.
- Продажи бренда Opel осуществляются в России через официальные дилерские центры Opel с 16 декабря 2019 года.
- Продажи марки HTM были остановлены в декабре 2019 года.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ 2020/2019 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Примечание:
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz (LCV) и smart в 2019 году в данном пресс-релизе не приводятся.