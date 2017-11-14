Российский авторынок открыл 3-й квартал ростом

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле увеличились на 6,8% до 141924 единиц. По итогам 7 месяцев 2020 года российский рынок составил 742681 автомобиль (-19,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Таким образом, З-й квартал для российского авторынка начался с роста. Напомним, что в последний раз он показывал положительную динамику в марте, а затем, в течение всего 2-го квартала, испытывал падение на фоне пандемии коронавируса и последовавших ограничений на работу автодилеров. Как отмечают в АЕБ, позитивный результат июля обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля. Хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами поддержки.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 31180 автомобилей (+6%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 18038 машин (-4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 14319 проданных автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.

Далее следует Skoda – автомобили этой марки выбрали 12329 покупателей (+69%). Замыкает пятерку лидеров Renault, чьи продажи составили 11606 машин (-1%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июля также вошли: Volkswagen (10735 шт.; +29%), Toyota (8897 шт.; -5%), Nissan (5315 шт.; +34%), ГАЗ (3592 шт.; -30%) и УАЗ (2619 шт.; -5%).

Бестселлером российского авторынка по итогам июля стала LADA Granta, чья реализация составила 11 450 автомобилей (+7%). Следом идет LADA Vesta с показателем 9 807 машин, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Замкнул тройку лидеров самый популярный в сегменте SUV кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7 122 экземпляров (+32%).

В ТОП-5 также вошли KIA Rio с результатом 7 031 проданный автомобиль (-2%) и Volkswagen Polo, чьи продажи достигли 6 847 единиц (+49%). Далее идет компактный лифтбек Skoda Rapid II поколения – его продажи составили 5 271 автомобиль. На седьмом и восьмом месте рейтинга расположились две корейские модели – седан Hyundai Solaris (4 074 шт., -13%) и кроссовер KIA Sportage (3 750 шт., +5%). Замыкают ТОП-10 самых популярных моделей в России универсал LADA Largus (3 718 шт., 0%) и кроссовер Volkswagen Tiguan (3 336 шт., +18%).