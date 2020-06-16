Европейский рынок в первом полугодии 2020 года

В последние годы рынок восстанавливался после падения, вызванного финансовым кризисом 2008-2009 годов. За последние 6 лет продажи значительно выросли и приблизились к докризисному уровню.

Поскольку коронавирус начал распространяться по всему миру, рынок в последние месяцы резко сократился. Чтобы замедлить распространение вируса, в марте несколько европейских стран ввели ограничительные меры, которые включали закрытие нескольких предприятий и автосалонов.

В результате европейский автомобильный рынок упал на 25,3% в первом квартале, когда было продано 3,11 млн единиц.

В апреле несколько стран провели жёсткую национальную блокировку в течение всего месяца, что привело к падению регистраций автомобилей на 75,6%.

В мае рынок показал снижение на 50,8% до 754 386 единиц. В июне показатели были намного лучше - 1,3 млн автомобилей (-19,2%). Таким образом, первое полугодие завершилось с результатом в 5,94 млн, что на 34,8% меньше, чем годом ранее.

Франция показала один из лучших результатов в июне, в то время как Испания, Германия и Великобритания продолжили падение более чем на 30%. В первой половине 2020 года около 19% продаж было сосредоточено в Германии, в то время как Франция занимала 11,6%, опережая Великобританию.