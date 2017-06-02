Лидеры мирового рейтинга марок в первом полугодии 2020 года

В первой половине 2020 года марка Toyota достигла доли мирового рынка в 10,6%. Реализовано 3,45 млн автомобилей марки, что во время кризиса Covid-19 способствовало дальнейшему увеличению отрыва от ближайшего преследователя - Volkswagen. Toyota, KIA и Honda - менее других марок из ТОП-10 пострадали от пандемии коронавируса. Фактически Toyota потеряла 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последние годы доля рынка марки колебалась между минимумом в 9,2% (в 2016 и 2017 гг.) и максимумом в 10,2% (в 2019 году).

Отслеживая, как с кладывается мировой рейтинг марок по продажам с 2010 года, эксперты отметили, что весь этот период постоянно лидировала Toyota. Они считают, что японцы извлекают выгоду из стратегии сосредоточения в одном бренде самой мощной продуктовой линейки в мире. И в то время как другие производители собирают различные бренды, стремясь охватить больше клиентских сегментов, в стратегии Toyota есть лишь небольшая диверсификация: Lexus - в премиум-сегменте и Daihatsu - в сегменте небольших недорогих автомобилей.

На второй позиции мирового рейтинга находится Volkswagen. Марка сильно просела во время кризиса Covid-19 из-за своей большой зависимости от китайского рынка, на который приходится более 40% мировых продаж. Однако, несмотря на то, что Volkswagen, казалось бы, продемонстрировал один из худших показателей в ТОП-10, в действительности его показатели в мае и июне даже лучше, чем у Toyota. В последние годы немецкая марка занимала стабильную долю мирового рынка: от пика в 8,4% (в 2014 году) до минимума в 7,4% (в 2017 году).

Благодаря впечатляющим показателям в мае и июне, Honda смогла подняться на 3-е место, опередив при этом продолжающий падение Ford (-28,5%). Американский бренд в результате опустился на 4 место.

Однако звездой полугодия, безусловно, можно назвать Tesla. Эта американская марка поднялась на 39-ю позицию, реализовав 172 451 автомобиль (+1,7%).