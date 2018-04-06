ТОП-10 групп автопроизводителей за первое полугодие 2020 года

По итогам первой половины 2020 года на вершине рейтинга оказалась Toyota Group, достигнув 12,4% рыночной доли (4,02 млн шт.; -23%). На второй позиции - Volkswagen Group, в значительной степени пострадавшая от пандемии коронавируса, так как более 35% мировых продаж группы сосредоточено в Китае. Volkswagen Group сейчас сократила свою рыночную долю до 11,3%, а объем продаж составил 3,69 млн (-27%) автомобилей.

Volkswagen Group в последние годы имела большой глобальный охват, довольно хорошо управляя портфелем марок. Начав с 10,9% глобального рынка в 2010 году, группа выросла до рекордных 11,9% в 2018 году, а в 2019 году сообщила о рекордных 12,2%, на какое-то время достигнув первого места по охвату рынка.

Третья позиция - у альянса Renault Nissan (3,36 млн шт.; -32,2%), за ним следует Hyundai-KIA (2,78 млн шт.; -19,7%), сумевшая достичь 4-го места, так как Южная Корея успешно отреагировала на вспышку коронавируса.

General Motors в первом полугодии 2020 года опустилась на 5-е место, потеряв 25,8% по сравнению с прошлым годом. Группа реализовала 2,77 млн автомобилей. В 2010 году она была мировым лидером, благодаря огромному портфелю марок. Однако большая часть продаж GM была убыточной, и это был "колосс на глиняных ногах", находящийся на грани банкротства. В последнее десятилетие GM сократила охватываемые территории и число марок (продав Opel PSA), пошла на потерю доли рынка с 12,5% в 2010 году до 9,1% в 2019 году.

Honda Motor достигла 6-го места в рейтинговой таблице, показав один из лучших результатов в ТОП–10. Производитель потерял всего 8,8%, рализовав 1,91 млн автомобилей (-21,5%). За ним следует Ford Group, опустившаяся на 7-е место (1,80 млн шт.; -29,4%).

Объявленный "брак" между F.C.A. и P.S.A., занимающими в настоящее время 8-ю и 9-ю позиции соответственно, потенциально объединит нынешних крупных производителей и должен сформировать четвертую группу на глобальном уровне с долей рынка 8,6%.

Замыкает ТОП-10 рейтинга BMW Group, продажи которой в первом полугодии 2020 года составили 1,01 млн (-21%).