Машин-«утопленников» из Японии ждать не стоит

Автомобильные эксперты сошлись во мнении, что опасения по поводу импорта большего количества поврежденного транспорта из Японии напрасны. Уже сейчас многие потенциальные покупатели отказываются от товара из азиатской страны, в которой в начале марта случилось землетрясение и цунами.

Как пишет Авто.Вести.Ru, автомобили, затопленные водой в результате сильнейшего цунами, вряд ли доберутся до России. «Те машины, что пострадали от стихии, попадут в утилизацию, а убытки владельцев покроет страховка. Наплыва машин-«утопленников» опасаться не стоит», – считает представитель одной из компаний, занимающихся продажами автомобилей.

Традиционно высокие объемы поставок из Японии (только Владивостокская таможня в 2010 году оформила более 73 тысяч машин, импортированных из Японии и Южной Кореи) в скором времени могут сильно упасть, несмотря на то, что в Японии схема реализации предельно честная. Так, японцы выставляют свои автомобили на специальных аукционах. Там же размещают всю информацию об «утопленнике». Ознакомившись с ней, покупатель понимает, насколько глубоко под водой находился автомобиль и масштабы его повреждений.

Ожидаемый дефицит «праворуких» машин уже привел к подорожанию на авторынках Приморья иномарок на 30-40 тысяч рублей. Продавцы объясняют это в том числе и предположением о запрете на ввоз из-за угрозы радиоактивного загрязнения.

Лидер же московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что поток японских автомобилей, побывавших под водой, остановят высокие ввозные пошлины. «Даже если вы автомобиль покупаете очень дешево, в конечном итоге он выйдет вам дороже, чем такой же автомобиль, но купленный на территории РФ», - пояснил С.Канаев. Кроме того, он добавил, что намного больше опасений вызывает вероятность ввоза на рынок запчастей из пострадавших от цунами районов.

Между тем, во Владивостоке накануне предотвратили во вторник ввоз из Японии автомобиля с превышением радиационного фона, пишет «Газета.Ru». Как рассказали в таможенном управлении, при исследовании партии подержанных автомобилей, которую доставил из Японии теплоход «Еруслан», была обнаружена Toyota Vitz, на различных частях которой естественный радиационный фон был превышен в 3-6 раз. Таможенники провели необходимые измерения и оповестили органы гражданской обороны и Роспотребнадзора, который будет принимать решение о дальнейшей судьбе автомобиля.