Автомобильный рынок Японии в первом полугодии 2020 года | АВТОСТАТ

Автомобильный рынок Японии в первом полугодии 2020 года

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Автомобильный рынок Японии в первом полугодии 2020 года

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Японский рынок автомобилей занимает третье место в мире, колеблясь по объёму за последнее десятилетие между 4,9 и 5,5 млн автомобилей. 2019 год на этом рынке завершен на уровне 5,18 млн единиц.

В январе-феврале 2020 года, согласно данным, опубликованным JADA, JAMA и JAIA, продажи автомобилей (включая HCV и автобусы) составили 787 108 единиц (-10,2% по сравнению с прошлым годом).

В марте, благодаря тому, что правительство ввело ограничения на международные поездки и закрыло школы, воздействие Covid-19 на население было относительно низким. Введение мер профилактики и защиты от вируса позволило избежать закрытия предприятий. Продажи в марте даже показали лучшие результаты, чем в предыдущие месяцы. Реализация автомобилей  в этом месяце снизилась всего на 8,1% и составила 588 714 единиц, а первый квартал завершился с результатом 1 375 822 шт. (-9,3%).

В апреле количество регистраций снизилось на 30,2% до 264 190 единиц, так как 16 апреля было объявлено чрезвычайное положение по всей стране. В мае ситуация на рынке ухудшилась еще больше: реализовано только 217 448 шт. (-45,1%).

Однако уже в июне японский рынок сумел частично восстановиться. Это произошло потому, что с 25 мая в стране было снято чрезвычайное положение и отменена остановка предприятий. В результате в июне было продано 477 105 автомобилей, включая HCV и автобусы (+6%), а в целом с начала года реализовано 2 334 565 автомобилей, что на 8,9% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

, источник: focus2move

Теги: легковые автомобили продажи япония обзор рынка автомобилей

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