Бестселлеры немецкого авторынка за шесть месяцев 2020 года

На крупнейшем европейском авторынке лидирует Volkswagen Golf, причем уже 45-й год подряд. Сейчас дилеры реализуют уже восьмое поколение модели. Рост сегмента SUV сократил пространство для хэтч-версий, и доля рынка Golf упала до 5,5%. С начала года продажи модели снизились на 43,3% до 60 334 единиц. Самое глубокое снижение продаж Golf показал в июне.

Volkswagen Tiguan по итогам полугодия сумел сохранить второе место, реализовав 29 419 автомобилей (-32,2%) и опередив Ford Focus, продажи которого составили 26 213 шт. (-17,8%). Модель впечатляюще выступила в июне, войдя на текущий момент в тройку лидеров.

Продажи Volkswagen Passat в июне упали на 43,2%, тем не менее, первое полугодие в целом для модели было чрезвычайно позитивным – 4 место в рейтинге. С начала года Passat реализован в количестве 24 602 шт. (-19,1%). В рейтинговой таблице за ним следует BMW 3 Series, опережающий Volkswagen Polo (19 670 шт.; -41,3%) и Volkswagen T-Roc (19 491 шт.; -37,7%).

Skoda Octavia занимает 8-ю позицию (18 873 шт.; 39%), на девятом месте - Mercedes C Class (18 236 шт.;-43,2%), а замыкает ТОП-10 Opel Corsa (17 850 шт.;-27,4%).