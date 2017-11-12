Европейский авторынок в июне снизился на 24%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня снизились на 24,1% и составили 1 млн 131 тыс. 843 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), по сравнению с маем темпы падения замедлились более чем вдвое. Однако спрос еще полностью не восстановился, несмотря на то, что дилерские центры возобновили работу после карантина. По итогам шести месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 101 тыс. 669 единиц (-39,5%).

Лидером по реализации автомобилей в июне стала Франция, где было продано 233814 машин (+1,2%). Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяцев падения спроса. Второе место заняла Германия с показателем 220272 проданных автомобиля (-32,3%).

Третий результат среди европейских авторынков показала Великобритания – 145377 реализованных машин (-34,9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат июня обусловлен потребительской неуверенностью из-за пандемии коронавируса и задержкой с открытием дилерских центров в Уэльсе и Шотландии.

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 132457 автомобилей (-23,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), во многом благодаря тому, что в прошлом месяце выдавались автомобили, заказанные еще до пандемии коронавируса, темпы падения продаж оказались вдвое меньше, чем в мае, при этом потребительский спрос все еще остается очень слабым.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятое место в европейском рейтинге. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 115 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что авторынок Испании в июне снизился на 36,7% и составил 82651 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), падение продаж продолжается, несмотря на открытие дилерских центров. В связи с этим в ассоциации выражают надежду на скорый запуск программы обновления автопарка, которая была разработана испанским правительством и предполагает выплату субсидий покупателям новых машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в июне продал Volkswagen – 119114 машин (-29,3%). Второе место сохраняет Renault с показателем 108196 автомобилей (-15,1%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 74399 машин (-16,6%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (65752 шт., -11,6%) и Toyota (59913 шт., -14,3%).