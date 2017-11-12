Авторынок США в первом полугодии 2020 года

После острого кризиса 2008 года, который привел к краху американского автомобильного рынка, когда Chrysler Group была спасена только слиянием с Fiat, а General Motors выжил только благодаря правительственным кредитам, - с 2011 года рынок прошел долгий путь восстановления и вырос с 10,5 млн (в 2010 году) до рекордного уровня в 17,5 млн (в 2016 году).

Однако смена президента и новая протекционистская политика, с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов, не пошли на пользу сектору, и за последние три года рынок умеренно терял, снизившись до 17,23 млн в 2017 году, до 17,34 млн в 2018 году и закончив 2019 год на уровне 17,08 млн проданных автомобилей.

Прогноз на 2020 год до пандемии был с умеренным снижением. Продажи машин выросли на 5,5% в январе, а затем упали на 2,6% в феврале.

Подход правительства США к пандемии Covid19 был удивительно несерьёзным для первой мировой экономики, и очень позднее принятие карантинных мер создало длинную волну экономического падения: американский авторынок сократился на 31,4% в марте, завершив первый квартал с результатом 3,47 млн автомобилей (-12,0%).

В апреле американский рынок упал на 43%, что было лучше, чем во всех крупных европейских странах, - из-за решения правительства США не принимать полную остановку коммерческой деятельности.

В мае в стране было реализовано чуть более 1,19 млн автомобилей, что на 24,6% меньше, чем в прошлом году. Этот показатель намного лучше, чем в других крупных странах мира (кроме Китая, который сейчас вернул положительный тренд рынка).

Рынок новых легких транспортных средств в июне фактически сравнялся с показателями мая, в то время как недостаточность карантинных мер в стране привела к всплеску пандемии. По оценкам специалистов, в июне было продано 1,14 млн автомобилей (-25%) Общий итог по первому полугодию - падение на 23,1%. Эксперты также отметили, что в июне резко снизились корпоративные продажи автомобилей (-68%), спрос организаций на автомобили резко упал из-за ограничений передвижения (карантинные меры)

Что касается марочного рейтинга, то Ford показал в июне результаты лучше рынка (-19,3%), в то время как Nissan упал на 44,4% (самое большое падение в ТОП-10). Однако "звездами" месяца, безусловно, стали Mazda и Volvo, показавшие рост - на 10,9% и 4,5% соответственно.

Автомобильный рынок уже столкнулся с финансовыми трудностями. На преодоление новых вызовов, вызванных коронавирусом, автопроизводителям и поставщикам могут потребоваться годы.