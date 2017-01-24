ТОП-10 мировых бестселлеров за 5 месяцев 2020 года

ТОП-10 бестселлеров мирового автомобильного рынка в мае 2020 года традиционно возглавила Toyota Corolla. Модель с начала года реализована в количестве 413 820 единиц, что на 14,5% меньше, чем в предыдущем году. На втором месте - Toyota RAV4, показавшая впечатляющие результаты на рынке. Продажи модели с начала года составили 341 590 единиц (-4,6%).

Замыкает "подиум" лидеров Ford F-series. Этот пикап с начала года реализован в количестве 340 248 единиц (-22,9%). На четвертом месте - Ram pick-up (233 117 шт.; -13,4%), поднявшийся на 5 строчек в рейтинговой таблице и Toyota Camry (232 831 шт.; -20,1%), также улучшившая свое положение в рейтинге (+3 позиции вверх).

На шестом месте - Chevrolet Silverado, фактически лучший по показателям в ТОП-10 по динамике, показав наименьшее падение (-1,5%) до 231 287 шт., он почти на 500 автомобилей опережает Honda CR-V, которая на 8 месте (222 907 шт.; -33,8%). За нею следует Volkswagen Tiguan (193 264 шт.; -35,8%). Замыкает ТОП-10 мировых бестселлеров по итогам января-мая 2020 года Volkswagen Golf (178 040 шт.; -39,7%).