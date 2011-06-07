Авторынок Болгарии в мае 2020 года

Авторынок Болгарии в последние годы восстанавливался после огромного падения, о котором сообщалось в 2009 году. Объем продаж автомобилей начал расти с 2014 года и в 2018 году достиг 41,4 тыс. шт. (+10,8%). В 2019 году его результат стал лушим показателем десятилетия и почти сравнялся с объемами 2008 года – 44 449 автомобилей (+7,4%).

В первые два месяца 2020 года, согласно данным, предоставленным болгарским министерством транспорта, рынок продолжал расти, объем реализации составил 6 582 автомобиля (+3,5%).

Как и большинство европейских стран, которые весной вводили различные ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса, болгарское правительство 13 марта объявило чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, принудительно закрыв ряд предприятий.

Автосалоны также были закрыты, в результате чего авторынок в марте упал на 45,5% до 2 022 автомобилей, первый квартал закончился с результатом 7 516 шт. (-27%). Эксперты считают, что ситуация на авторынке в Болгарии все же была немного лучше, чем на других европейских рынках с аналогичными сроками карантинных мер - благодаря переносу регистраций заказов предыдущих месяцев.

В апреле реализация автомобилей в стране снизилась на 73,9% до 1 078 шт., так как в течение всего месяца страна находилась в состоянии "чрезвычайной ситуации" из-за Covid19. Поскольку число ежедневных случаев заражения Covid19 не снижалось, режим чрезвычайного положения в Болгарии был продлен до 13 мая. В мае авторынок не восстановился, так и не сумев существенно подняться после глубокого падения, зафиксированного в апреле (-73,9%).

В мае в стране было продано 1 448 автомобилей (-68,1%), в целом с начала года - 10 042 шт. (-36,7%). Лидер этого рынка Dacia, с долей 13,2%, в мае показала лучшие результаты, чем рынок в целом, ее падение составило "всего" 50,8%. Аналогичная тенденция была отмечена у Renault (доля которого достигла 16,1%), а также у Toyota и Mercedes.