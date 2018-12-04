Авторынок Польши в мае 2020 года

Польский автомобильный рынок характеризуется большим количеством автомобилей с пробегом. Он уникален для Европы: с сильным импортом "свежих" подержанных автомобилей, главным образом из Германии. Однако в последние годы развитие автомобилей с более низким уровнем выбросов и увеличение доходов населения, доступных для трат на автомобили, породили сильный спрос именно на новые автомобили, увеличив объем рынка с 384 тыс. в 2012 году до 489,2 тыс. в 2018 году.

В 2019 году положительный тренд на рынке сохранился и даже увеличился, впервые перелетев рубеж в полмиллиона за календарный год, устанавливая 5-й раз подряд рекорд страны.

В 2020 году, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автомобильных дистрибьюторов, рынок, похоже, "нажал на тормоз". Так за первые два месяца продажи составили 76 585 единиц, что на 12,8% меньше, чем в предыдущем году.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, 25 марта в стране была введены карантинные меры после того, как 12 марта появилось распоряжение о массовом закрытии бизнеса. В результате рынок в марте упал на 39,5% до 29 164 автомобилей, с начала года - на 21,4% до 105 952 штук.

В апреле, несмотря на запретительные меры, вирус продолжал распространяться в течение всего месяца, а автомобильный рынок потерял 65,9%. Реализовано было 15 073 автомобиля.

В то время как общее число инфицированных Covid-19 продолжало расти в течение мая, автомобильный рынок сумел умеренно вырасти после апрельского падения. В мае было продано 20 834 единицы (-52,8% к АППГ), с начала года продажи составили 141 722 единицы (-36,4%).

Toyota снова лучшая по продажам, потеряв в мае "всего" 43,2%. Резкое падение показал Volkswagen (-75,3%), в то время как Volvo остался лучшей маркой по динамике, упав всего на 3,1%.