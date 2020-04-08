Авторынок Новой Зеландии в мае 2020 года

Новозеландский автомобильный рынок в 2012-2017 гг. вырос вдвое. Объём продаж автомобилей вырос со 100 тысяч в 2012 году до 206 тысяч в 2017 году, достигнув рекордного уровня. Однако в 2018 году реализация автомобилей резко снизилась (-21,6%) - до 162 056 экз. В 2019 году падение продолжилось и составило 4,7%, было продано 154 406 автомобилей.

В начале 2020 года рынок сохранил отрицательный тренд, за первые два месяца было реализовано 24 538 экз. (-4,3%).

В марте началась пандемия. Чтобы справиться со вспышкой болезни внутри страны, Новая Зеландия с 21 марта ввела четырехуровневую систему оповещения и уже 25 марта установила национальный карантин.

В результате авторынок в марте упал на 36% до 7 974 автомобилей. Первый квартал завершился с результатом 32 512 экз. (-14,6%). В апреле автомобильный рынок практически замер (-91,2%), продано 1 039 автомобилей.

Однако в мае Новая Зеландия - одна из немногих стран в мире, - смогла полностью победить пандемию коронавируса. С 21 мая здесь не было зарегистрировано ни одного нового случая заражений вирусом, и бизнесу было разрешено возобновить работу. Поэтому автомобильный рынок смог приступить к восстановлению. В мае было зарегистрировано 8 002 автомобиля, что на 40,9% меньше, чем годом ранее, всего с начала года в стране реализовано 40 760 автомобилей (-35,3%).

Лидер рынка - Toyota - в мае соответствовала рыночному тренду. Лучшие показатели продемонстрировал бренд Suzuki, который потерял "всего" 7,9% по сравнению с предыдущим годом.