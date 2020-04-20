Норвежский авторынок в мае 2020 года

Норвежский автомобильный рынок в мае сократился. Несмотря на то, что в стране было зарегистрировано небольшое количество случаев Covid-19, условия на автомобильном рынке ухудшились, после того как в апреле удалось набрать лучшие показатели в Европе. В мае в Норвегии было продано 7 885 единиц (-35,5% к маю 2019-го), а с начала года продажи составляют 47 378 (-22,6%).

Audi удалось сдержать потери в мае (-6,5%), в то время как Mercedes вырос на 107,6%. Hyundai и Peugeot также показали положительные результаты.

Для того чтобы замедлить распространение коронавируса, большинство европейских стран ввели ограничения в той или иной степени. 12 марта норвежское правительство ввело двухнедельный национальный карантин, одновременно введя ряд мер безопасности, направленных на достижение "социальной дистанции".

В результате норвежский автомобильный рынок упал в марте на 32,4% до 12 451 шт., завершив 1 квартал на уровне 32 404 единиц (-16,1%). В апреле рынок потерял 31,6%, составив 7 416 автомобилей, что является самым маленьким снижением в Европе.

Норвежский автомобильный рынок глубоко изменился в последние годы благодаря решению увеличить продажи автомобилей с нулевым выбросом и введению среднесрочной стимулирующей политики с нулевой фискальной стоимостью для EV, включая НДС и конечную цену для потребителей, почти эквивалентную автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания. В результате происходит быстрая замена бензиновых автомобилей на гибридные или электрические.

Норвегия приняла решение запретить автомобили, работающие на углеводородном топливе, уже к 2025 году. Подталкиваемый необходимостью обновления оборотного парка, внутренний рынок рос без перерыва с 2012 по 2017 год, показав пять рекордов подряд. Однако в 2018 году он умеренно снизился до 150 тысяч автомобилей, а в 2019 году до 142 363 единиц.

Тем не менее, рынок удерживает мировое лидерство в продажах "зеленых" автомобилей, имея 56% электрических и гибридных автомобилей на рынке в 2019 году, а сегмент электромобилей вырос на 30,9% (до 60 316 единиц).