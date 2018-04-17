Немецкий авторынок в мае 2020 года

Хотя деятельность автосалонов была возобновлена с 20 апреля, немецкий авторынок в мае не восстановился. По сравнению с апрелем ситуация улучшилась, но ожидания относительно майских регистраций были намного выше. Немецкий авторынок показал тот же тренд, что и рынки Италии и Франции, хотя и опередил их в апреле.

В мае в Германии было зарегистрировано 150 597 автомобилей (-51,5%), с начала года реализовано 912 463 единицы (-35,6%). Это самый низкий майский объём продаж в стране за последние 50 лет.

Все бренды по-разному переживают кризис. Так, Renault потерял в мае “всего" 33,9%, в то время как BMW и Seat "просели" более чем на 60%.

Для того чтобы замедлить распространение вируса, большинство европейских стран вводили, в той или иной степени, карантинные меры. По сравнению с соседними странами, немецкое правительство ввело ограничения на более позднем этапе, позволив автомобильному рынку в марте сохранить дееспособность.

"Национальный комендантский час" здесь был введен только с 22 марта. Это ограничение разрешало отдельным лицам покидать своё жильё для определенных видов деятельности (но не более двух человек, если они не живут вместе). В результате авторынок упал в марте "всего" на 37,8% с продажами в 214 389 елиниц, а 1 квартал завершился с результатом 699 385 автомобилей (-20,3%).

Строгие карантинные меры из-за COVID-19 закончились 20 апреля, когда автосалоны по всей стране начали вновь открываться, что позволило авторынку "сдержать" свое падение в апреле и сохранить продажи на уровне 120 285 единиц (-61%). В апреле на немецкий рынок приходилось более трети всех европейских продаж.

Напомним, что немецкий автомобильный рынок является крупнейшим и наиболее стабильным в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные взгляды на экономическую конъюнктуру, этот рынок достиг 3,6 млн легковых автомобилей, установив новый рекорд.

С учетом сегмента LCV (343 тысячи единиц), в 2019 году здесь было продано 3,94 млн легких транспортных средств. Это четвертый по величине рынок после Китая, США и Японии.

Однако в первые два месяца 2020 года, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, рынок показал одну из худших тенденций в Европе. Так, по сравнению с предыдущим годом февральские показатели составили 484 996 единиц (-9,1%). При этом продажи электромобилей выросли на 92,8%, а их доля превысила 15%.