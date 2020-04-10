Европейский авторынок в мае снизился на 57%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая снизились на 56,8% и составили 623 тыс. 812 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), двузначное падение зафиксировано во всех 27 странах Евросоюза, несмотря на то, что во многих из них ограничительные меры из-за пандемии коронавируса были смягчены. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 969 тыс. 714 единиц (-42,8%).

Лидером по реализации автомобилей в мае стала Германия, где было продано 168148 машин (-49,5%). Второе место заняла Италия с показателем 99711 проданных автомобилей (-49,6%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), майские данные только подтверждают, что авторитейл изо всех сил пытается восстановиться после двух месяцев практически обнуления рынка, но после возобновления работы дилеры столкнулись с низким потребительским спросом. Третий результат среди европейских авторынков показала Франция – 96310 реализованных машин (-50,3%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 57,5 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Испания, чьи дилеры реализовали 34337 автомобилей (-97,6%). Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат с сентября 2012 года, однако открытие дилерских центров позволило оживить спрос по сравнению с апрелем.

Добавим также, что авторынок Великобритании в мае снизился на 89% и составил 20247 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат с мая 1952 года, несмотря на то, что с середины месяца дилерам были разрешены дистанционные продажи.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в мае продал Volkswagen – 68856 машин (-57%). На второе место вышла Renault с показателем 45823 автомобиля (-53,4%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 40689 машин (-54,2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (38107 шт., -50,9%) и Audi (33071 шт., -53,6%).