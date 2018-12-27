Автомобильный рынок Китая в 2020 году

Китайский автомобильный рынок, достигнув 30% мировых продаж, с 2016 года начал снижать темпы роста. Очевидно, будущая эволюция в большей степени обусловлена реальным решением двух основных проблем, возникших в результате бума на рынке в последнее десятилетие - загрязнение окружающей среды и пробки на дорогах.

Китайское правительство переключило свое внимание с общего объёма рынка на его качественный состав (размер автомобиля и тип двигателя) и постепенно создает стимулы для небольших и низкоэмиссионных автомобилей, поддерживая при этом инвестиции в развитие автомобилей на альтернативном топливе (AFV) и электромобилей.

Шаг в этом направлении был сделан в январе 2017 года. Тогда были повышены пошлины на автомобили с двигателями объёмом более 1,6 литра (с 5% до 7,5%). В течение 2017 года объём продаж составил 28,2 млн штук, увеличившись на 0,9%.

Вирус Covid-19 впервые проявился в Ухане, столице провинции Хубэй. Запоздалые и противоречивые ответы властей Уханя и Хубэя не смогли сдержать вспышку на ранней стадии, и к 29 января он распространился по всем провинциям материкового Китая. В результате новый год начался с негатива - январские продажи автомобилей упали на 20%.

А далее - последствия остановки производств в Китае (из-за вспышки COVID – 19) четко отразились на показателях авторынка в феврале (-76,2%). В марте, когда коронавирус распространился по всему миру, китайский автомобильный рынок уже начал восстанавливаться.

Согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией автопроизводителей, количество регистраций в марте упало на 35,5%, было продано 1 505 256 автомобилей, а первый квартал завершился с результатом 3 763 485 единиц (-39,3%).

В апреле продажи легковых автомобилей составили 1,74 млн штук, снизившись на 10,9%, однако, по предварительным данным, уже в мае рынок начал расти (+14%).

По итогам пяти месяцев Volkswagen Group - лидер рынка. Самая популярная марка - Toyota, её продажи с начала года упали всего на 14%.