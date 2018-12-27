Авторынок Южной Кореи в мае 2020 года

Эксперты полагают, что экономическое влияние COVID-19 на южнокорейский авторынок закончилось. Продажи автомобилей восстановились: в мае они выросли на грандиозные 12,7% по сравнению с прошлым годом и составили 169 402 экз. Из них 146 130 автомобилей приходится на местных автопроизводителей (рост на 11,7%), а 23 272 - на продукты иностранного производства (рост на 19,1%).

Итоги мая в значительной степени повлияли на суммарную статистику, и по итогам пяти месяцев динамика продаж автомобилей на южно-корейском рынке тоже положительная – рост на уровне +0,3%. Реализовано 721 794 автомобиля (620 908 экз. местных (-1,3%) и 100 886 - иностраных (+14%)). На основе таких результатов эксперты даже изменили свой прогноз на 2020 год для Южной Кореи: теперь они считают возможным, что рынок здесь вырастет с 1,83 млн до 1,87 млн, что на 6% превысит показатели 2019 года. И тогда Южная Корея сможет претендовать на 5-е место в мире по величине своего авторынка, уступая лишь Китаю, США, Японии, Германии и опережая Индию, Бразилию, Францию и Великобританию.

В марочном рейтинге лидирует Hyundai (-2,5%), доля которого в мае немного снизилась (до 34,1%), однако по результатам 5 месяцев 2020 года составляет 36,4%. На втором месте - KIA, которая показала выдающееся результаты по динамике продаж в мае (+19,7%), доля марки на рынке в мае составила 30,2%.

Событие месяца: премиальный Hyundai Genesis (+126,5%) нарастил свои продажи по сравнению с прошлым годом более чем в 2 раза (+126,5%). Рекордные объёмы в январе (6 404 шт.), в апреле (10 217 шт.), в мае (12 960 шт.) - все это вместе обеспечило бренду по итогам пяти месяцев резкий рост (более 27%) и позволило Genesis впервые подняться на подиум южнокорейских марок под номером 3.

Renault Samsung в мае показал рост на 72,4%. Высокую динамику в прошлом месяце также продемонстрировали Lamborghini (+520%), Porsche (+393,8%), Bentley (+114,3%), Volkswagen (+80,8%), Citroen (+50%) и BMW (+45%).

В модельном рейтинге мая лидирует Hyundai Grandeur (13 416 шт.; +61,1%). Отметим, что у него самый скромный рост среди моделей первой пятерки. На вторую позицию поднялся Hyundai Avante (9 382 шт.; +97,4%), и на данный момент это самое высокое его место в рейтинге за период с октября 2016 года. На третьем месте - KIA Sorento (9 297 шт.; +104,4%). KIA K5 (8 136 шт.; +161,3%) остался на 4 месте. Но самый впечатляющий прогресс показал Genesis G80 (7582 шт.; +287,2%), поднявшийся в рейтинге сразу на 7 строчек вверх и впервые пробившийся в южнокорейский ТОП-5. До этого он всего дважды попадал в ТОП-10: в октябре 2016 года (10) и в январе 2018 года (9).

ТОП-30 МАРОК НА ЮЖНО-КОРЕЙСКОМ РЫНКЕ В МАЕ И ЯНВАРЕ-МАЕ 2020 ГОДА

ТОП-55 МОДЕЛЕЙ НА ЮЖНО-КОРЕЙСКОМ РЫНКЕ В МАЕ И ЯНВАРЕ-МАЕ 2020 ГОДА

Местные производители

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА ЮЖНО-КОРЕЙСКОМ РЫНКЕ В МАЕ И ЯНВАРЕ-МАЕ 2020 ГОДА

Иностранные производители

Источник: Bobaedream, KAIDA

По информации сайта Best Selling Cars Blog