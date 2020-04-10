Японский авторынок в мае 2020 года

После падения на 28,6% в апреле, в мае японский рынок новых автомобилей упал сильнее - вследствие чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19, которое было снято во всех регионах только 25 мая. Продажи в прошлом месяце сократились на 44,9% до 218 285 автомобилей, что является самым резким падением и самым низким объемом продаж за последние 9 лет. Это самая глубокая рыночная депрессия в Японии с тех пор, когда случилось землетрясение (11 марта 2011 года).

Лидер рейтинга среди марок - Toyota (-34,2% до 79 710 шт.) - в мае чувствует себя получше, чем весь японский рынок. На второй позиции - Honda (-45,1% до 32 753 шт.), падение которой практически соответствует рынку, третья - Suzuki (-56,7% до 23 509 шт.), поднявшаяся на одну позицию.

В рейтинге моделей лидирует новая Toyota Yaris (10 388 шт. в мае), вслед за которой - обновленная Toyota Raize (7 916 шт.). Honda Fit (+10,8% до 7 235 шт) заняла третье место.

В рейтинге kei-каров на первом месте по итогам мая располагается Honda N-BOX (-47,6% до 11 655 шт.), а Daihatsu Mira (-43,4% до 4 504 шт.) и Suzuki Spacia (-67,2% до 4 392 шт.) замыкают подиум.

ТОП-30 МАРОК НА АВТОРЫНКЕ ЯПОНИИ

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Использованы данные JADA, JMVA, JAIA, Best Selling Cars Blog.