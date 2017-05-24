Бестселлеры европейского авторынка в апреле 2020 года

Экономика Еврозоны в первом квартале 2020 года пережила самое сильное сокращение за всю историю наблюдений. Спад произошел на фоне "замороженной" деловой и покупательной активности населения из-за мер, принятых правительствами в марте для сдерживания распространения пандемии. Согласно данным национальных статистических институтов, Covid-19 нанесла огромный ущерб как внутреннему, так и внешнему спросу во Франции, Италии и Испании, в то время как падение в других экономиках еврозоны было значительным, но менее серьезным.

Перспективы на второй квартал еще более мрачные из-за продления карантинных мер, а также ожидаемого большего удара по активности населения, о чем свидетельствуют падение в апреле потребительского и делового доверия и падение индекса PMI.

Что касается рейтинга самых продаваемых автомобилей в Европе (44 рынка, от Португалии до России), то в настоящее время в нем лидирует – уже 45-й год подряд - Volkswagen Golf. Модель сохранила первенство, несмотря на отрицательную динамику продаж и потерю 2,2% доли рынка. Объем ее реализации за первые четыре месяца года составил 97 777 единиц (-39,8%).

Renault Clio находилась в тройке лидеров рынка на протяжении всего предыдущего десятилетия. Сейчас модель (78 951 шт.; -32,9%) занимает 2-ю позицию в рейтинговой таблице, опережая ближайшего конкурента Volkswagen Polo менее чем на 2 тысячи единиц.

Volkswagen Polo замыкает тройку лидеров (77 516 шт.; -37,8%). Polo - один из самых успешных компактных автомобилей в мире и фактически самый продаваемый (за годы присутствия на рынке реализовано более 14 млн таких автомобилей).

На четвертом месте - Volkswagen Tiguan (72 178 шт.; -28,5%), за ним следуют Skoda Octavia (поднявшаяся на 1 строчку вверх в рейтинге) и Ford Focus.

Необходимо отметить выдающиеся результаты Toyota Corolla (+57,1%) и Volkswagen T-Cross (+486,8%), которые, несмотря на сложные условия, нарастили продажи и в настоящее время занимают 15 и 34 место соответственно.

Российским моделям также удалось улучшить свои результаты. LADA Granta, поднявшись сразу на 16 строк в рейтинговой таблице, заняла 19 место. Объем продаж модели с начала года вырос на 1,7% до 43 321 автомобилей. LADA Vesta перешагнула через десять строк и по итогам января-апреля находится на 27 месте рейтинга, реализовав 39 836 автомобилей (-3,1%).

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