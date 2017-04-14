Автомобильный рынок Италии в апреле 2020 года

После серьёзных потерь во время кризиса 2008-2011 гг., когда итальянский авторынок упал с 2,4 до 1,4 млн автомобилей, в период 2012-2017 гг. происходило его восстановление. Рынок достиг объёма 1,96 млн автомобилей (с учётом LCV - 2,14 млн). На этом уровне рост прекратился, и в 2018 году началась фаза умеренного снижения. Реализация автомобилей снизилась на 2,6% при сохранении стабильности. В 2019 году продажи составили 1,92 млн автомобилей.

В 2020 году, согласно данным итальянского министерства транспорта, рынок вернулся к негативному тренду. За первые два месяца объем продаж составил 319 745 единиц, уйдя "в минус" на 6,9%.

В марте для всего мира началась новая эра. Итальянское правительство пыталось предпринять меры, противодействующие распространению вируса. После Китая Италия была первой крупной страной, пораженной вирусом, и, несмотря на действия правительства, страна понесла большие потери в этой войне.

Что касается коммерческой и промышленной деятельности, то она была прекращена с 9 марта. В результате мартовские продажи автомобилей рухнули на 85,3%, а первый квартал завершился на уровне 348 329 единиц (-35,2%).

Как и ожидалось, в апреле рынок практически остановился, так как в течение всего месяца действовали меры блокировки. В результате зарегистрировано только 4 320 автомобилей (-97,5%). Таким образом, суммарные показатели продаж за четыре месяца упали на 50,5% до 352 649 автомобилей. Это самый низкий ежемесячный объём продаж в Италии за последние 60 лет.

ТОП-45 МАРОК НА ИТАЛЬЯНСКОМ АВТОРЫНКЕ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ИТАЛЬЯНСКОМ АВТОРЫНКЕ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА ИТАЛЬЯНСКОМ АВТОРЫНКЕ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА