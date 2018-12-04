Автомобильный рынок Бразилии в апреле 2020 года

Бразильский автомобильный рынок упал с рекордных 3,6 млн в 2012 году, когда он занимал 4-е место в мире, до 2 млн в 2016 году (1 989 тысяч единиц). Это падение было резким беспрецедентным и неожиданным.

Основной причиной падения стал Национальный автомобильный план, принятый в 2013 году, который ввел для производителей новые стандарты по содержанию автомобилей, безопасности, выбросам, а также сохранил преимущества для моделей местного производства по отношению к импортируемым из-за рубежа.

Авторынок достиг "дна" в первом квартале 2017 года, когда его объём упал по сравнению с уровнем 2013 года более чем на 45%. После этого началось восстановление, и к концу 2017 года рынок вырос на 9,2%. В 2018 и 2019 годах рост реализации автомобилей продолжился, достигнув 2,66 млн единиц.

В начале 2020 года бразильский рынок демонстрировал стабильность, первые два месяца продажи держались на уровне 376 928 единиц (-1%). Однако в марте для всего мира началась новая эра, связанная с рапространением коронавируса. Недооценив серьезность угрозы, бразильское правительство немного опаздало с решительными мерами. Карантин в стране был введен только 24 марта: закрылись предприятия, не являющиеся системообразующими и все торговые службы.

В марте рынок легковых автомобилей упал на 22% до 155 745 единиц, первый квартал завершился с показателем 532 925 автомобилей (-8,1%).

В апреле положение ухудшилось, и рынок рухнул на 76,8%, было продано 51 362 автомобиля. Всего с начала года объем продаж составил 584 287 шт. (-27,1%). По оценкам экспертов это худший месячный объём продаж за последние 27 лет.

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