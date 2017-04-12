Автомобильный рынок Швеции в апреле 2020 года

Шведский автомобильный рынок завершил фазу роста в 2017 году, тогда он достиг рекордного уровня в 379 240 единиц. Это стало закономерным итогом серии из четырех последовательных лет роста. Введение новых налоговых правил, направленных на стимулирование роста продаж автомобилей с альтернативными видами топлива (AVF) для сокращения выбросов углекислого газа, привело к повышению средней цены автомобиля. За этим последовало падение спроса, и рынок перешёл к негативному тренду. Система бонус/малус была введена в июле 2018 года и затем пересмотрена в начале 2020 года.

В последние два года объём рынка снижался: в 2018 году до 353 647 единиц (-6,7%), в 2019 - до 355 585 единиц (+0,6%).

В 2020 году изменение системы начисления налогов бонус/малус, которая с 1 января 2020 года основана на стандарте WLTP, негативно повлияло на рынок. Из-за этого продажи автомобилей в январе-феврале снизились др 38 504 единиц (-11,7%). В марте началась новая эра, связанная со вспышкой коронавируса.

Несмотря на то, что шведское правительство не приняло решения об ограничении экономической деятельности в марте, спрос был заторможен негативными ожиданиями из-за влияния Covid19 на экономику. В результате реализация автомобилей сократилась до 27 649 единиц (-8,6%). Первый квартал закончился с результатом 66 154 автомобилей (-10,5%).

В апреле рынок в Швеции не был в таком бедственном положении, как в остальной Европе, поскольку шведское правительство не вводило запретительных мер. Однако подтвержденные случаи инфицирования и смертей в стране продолжали расти - с 4 435 и 180 соответственно по состоянию на 31 марта, до 21 589 и 2 697 по состоянию на 30 апреля.

В апреле авторынок упал “всего” на 37,4% до 18 911 автомобилей, в целом с начала года объем продаж составил 85 048 единиц (-17,9%).

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