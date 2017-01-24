Автомобильный рынок Великобритании в апреле 2020 года

Референдум по BREXIT в 2016 году застал британский авторынок на пике роста: после пяти лет последовательного увеличения продаж рынок легковых автомобилей здесь достиг рекордного показателя 3,06 млн единиц, что позволило ему стать четвертым по величине в мире.

Сразу после референдума автомобильный бизнес вслед за британской экономикой был затянут начавшимся спадом, ожидая прогнозируемого обвала после того, как BREXIT вступит в силу. Действительно, рынок легковых автомобилей падал как в 2017, так и в 2018 году, в то время как европейский рынок вцелом продолжал расти без колебаний. В 2018 году в Великобритании продажи автомобилей составили 2,72 млн, из которых 2,36 млн были легковыми. В 2019 году продажи упали до самого низкого уровня за последние 5 лет - в стране было реализовано 2,64 млн автомобилей.

Окончательно определившийся процесс BREXIT породил тревогу экономических перспектив с глубокими последствиями для автомобильного рынка и опасения, что производственная активность будет перенесена из Великобритании на континент.

Согласно данным, опубликованным Королевским министерством транспорта, 2020 год британский авторынок начал с негативного тренда: за два первых месяца продажи составили 228 781 автомобиль, снизившись на 5,9%. В марте для всего мира началась новая эра.

Великобритания была одной из последних стран, принявших решение об изменении привычного образа жизни, но и ей в конце концов пришлось пойти по пути других стран, постепенно останавливающих всю промышленную и коммерческую деятельность. Вероятно, это было предпринято слишком поздно, так как вскоре страна попала в рейтинг лидеров по числу умерших и инфицированных граждан.

Таким образом, мартовские продажи автомобилей в стране шли в обычном темпе еще в течение 3/4 месяца. Тем не менее, данные, опубликованные Королевским министерством транспорта относительно марта, обычно самого высокого по общему объёму продаж, были очень негативными: продажи составили 254 684 автомобиля (-44,5%), а первый квартал завершился с результатом в 483 465 единиц (-31,1%).

В апреле карантинные меры были продлены на весь месяц, что привело к самому низком уровню продаж за последние 70 лет. Действительно, в апреле продажи упали на 97,2% до 4 574 единиц, а с начала года суммарный объем продаж снизился до 487 871 автомобилей (-43,5%).

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