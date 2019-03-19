Российский авторынок в апреле упал на 72%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле снизились на 72,4% до 38922 машин. По итогам четырех месяцев 2020 года российский авторынок составил 415102 автомобиля (-19,1%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, после исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года, в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. В результате российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. «Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе – даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, всем участникам авторынка необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, в АЕБ не ожидают существенного роста продаж в мае.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 9396 автомобилей LADA (-71%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 4334 машин (-78%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку заняла Renault с показателем 3135 проданных автомобилей, что на 75% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Volkswagen – автомобили этой марки выбрали 3093 покупателя (-68%). Замыкает пятерку лидеров Skoda, чьи продажи составили 3041 машину (-59%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам апреля также вошли Toyota (2565 шт., -70%), Hyundai (2426 шт., -84%), ГАЗ (2272 шт., -58%), Nissan (1039 шт., -59%) и УАЗ (862 шт., -75%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам апреля стала LADA Granta, чья реализация составила 3058 автомобилей (-76%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 2913 машин, что на 71% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 1737 проданных автомобилей (-80%). Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 1372 штук, что на 76% ниже показателя годичной давности.

Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 1332 экземпляров (-53%). Продажи универсала LADA Largus составили 1286 единиц (-65%). Далее идет седан внедорожник LADA 4x4 – на нем остановили свой выбор 1093 потребителя (-59%). Спрос на кроссовер Hyundai Creta снизился на 82% до 1079 автомобилей. Кроссовер Renault Duster выбрали 975 покупателей, что на 73% ниже показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Skoda Octavia, чей результат составил 820 машин (-60%).