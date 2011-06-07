Автомобильный рынок Индонезии в первом квартале 2020 года

Индонезийский автомобильный рынок на протяжении четырех лет (2010 - 2013 гг.) был на подъеме. Он показал последовательно четыре рекорда в годовых объемах продаж и вырос почти вдвое. При этом была превышена планка в 1 млн единиц. В 2013 году реализация автомобилей достигла 1,22 млн автомобилей (включая HCV). Однако уже в 2015 году продажи машин снизились до 1 031 808 экз. (-14,5%).

Затем рынок снова возобновил рост, что позволило закончить 2016 год с показателем 1,074 млн единиц (включая HCV и BUS) и сохранить умеренное восстановление в 2017 году. В 2018 году рынок рос очень медленно, было реализовано 1,14 млн автомобилей.

В 2019 году тренд снова сменился на отрицательный, при этом годовой объем продаж составил 1 066 122 экз. (-6,5%). В первые два месяца 2020 года, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, негативный тренд сохранился. В январе-феврале было продано 160 036 экз. (-5%).

В марте для всего мира началась новая эра, связанная со вспышкой коронавируса. Однако по состоянию на 31 марта правительство Индонезии еще не ввело жестких запретительных мер, несмотря на то, что на эту дату в стране уже было зарегистрировано 1 528 случаев заболевания и 135 смертей. Тем не менее на автомобильном рынке все равно негативно сказались меры социального дистанцирования, принятые на значительной части страны. Продажи в марте упали на 14,2%, всего реализовано 72 748 автомобилей, а первый квартал закончился на уровне 222 921 экз. (-9%).

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