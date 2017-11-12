Автомобильный рынок Грузии в первом квартале 2020 года

Грузинский автомобильный рынок в последние годы был достаточно стабилен. В 2017 году общий объём продаж автомобилей составил 3 470 единиц, что было на 1,3% меньше, чем в предыдущем. Развитие рынка новых автомобилей здесь ограничевается импортом автомобилей с пробегом из других стран СНГ. Тем не менее, в 2018 году рынок полностью восстановился, завершив год с количеством регистраций 4 073 автомобиля (+17,4%), а в 2019 году он вырос еще больше, достигнув 5 670 единиц (+39,2%).

Однако первый квартал 2020 года стал провальным, так как вспышка коронавируса побудила правительство страны объявить специальные меры. С 16 марта был запрещен въезд в Грузию иностранным гражданам, а всем пожилым гражданам рекомендовано избегать массовых собраний и самоизолироваться.

В результате в первом квартале авторынок рухнул на 66,7%. За январь-март в стрене куплено всего 363 автомобиля.

ТОП-16 МАРОК НА РЫНКЕ ГРУЗИИ В 1 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

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ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ГРУЗИИ В 1 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА