Европейские бестселлеры в 1 квартале 2020 года

Экономические перспективы Еврозоны значительно ухудшились в последние месяцы из-за пандемии коронавируса и "драконовских" мер, принятых правительствами в попытке замедлить его распространение. Экономика в первом квартеле года получила сильнейший удар, поскольку Covid-19 ударил по фондовым рынкам, сектору туризма, производству и инвестиционным проектам, а индекс потребительского доверия и сводный индекс деловой активности в марте упали в тандеме.

Что касается рейтинга самых продаваемых автомобилей в Европе (44 рынка, от Португалии до России), то уже на протяжении 45-ти лет подряд здесь лидирует Volkswagen Golf.

По итогам января-марта Golf по-прежнему возглавляет список бестселлеров, несмотря на неудачное начало года (его рыночная доля упала на 2,4%). В первом квартале модель реализована в количестве 87 904 единиц (-28,6%).

Renault Clio, находящийся в тройке лидеров на протяжении всего предыдущего десятилетия, сумел удержаться на 2-й позиции, оторвавшись от Volkswagen Polo менее чем на 4 тысячи единиц.

В тройку лидеров вошел также Volkswagen Polo (64 767 шт. ; -31,5%). С момента выхода модели на рынок в мире продано более чем 14 млн таких автомобилей. Это один из самых успешных компактных автомобилей в мире и, фактически, самый продаваемый.

Volkswagen Tiguan удерживает четвертую позицию (57 808 шт.; -24%), за ним следуют Skoda Octavia и Nissan Qashqai, обе поднялись в рейтинговой таблице на 2 позиции вверх по сравнению с прошлым годом.

Необходимо отметить выдающиеся результаты, достигнутые в продажах Toyota Corolla (+125,2%) и Volkswagen T-Cross (+1517,7%), которые в настоящее время занимают соответственно 17-ю и 31-ю позиции.

Российские LADA Granta и LADA Vesta заняли 30-е и 35-е места, соответственно.

Стоит отметить, что в ТОП-10 европейских бестселлеров ни одна модель по итогам 1-го квартала не показала положительной динамики продаж. Лучший результат у Nissan Qashqai, его продажи упали лишь на 14,4%. Худший - у Volkswagen Polo (падение на 31,5%).

БЕСТСЕЛЛЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО АВТОРЫНКА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА