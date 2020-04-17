Автомобильный рынок США в первом квартале 2020 года

После кризиса 2008 года, вызвавшего обвал на американском автомобильном рынке, он с 2011 года прошел долгий путь восстановления и вырос с 10,5 млн (в 2010 году) до рекорда (в 2016 году) в 17,5 млн автомобилей.

Смена президента и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов - не принесли авторынку пользы, и за последние три года он начал умеренно терять в объёме, снизившись сначала до 17,23 млн (в 2017 году), затем - до 17,34 млн (в 2018 году), 2019 год был завершен с результатом 17,08 млн.

В 2020 году США перешли на поквартальные отчеты по регистрациям автомобилей и, таким образом, данные о продажах марок-моделей в первые месяцы года стали доступны только сейчас.

Отметим, что первый случай заражения COVID-19 был подтвержден в США 20 января, однако реакция правительства на угрозу пандемии была медленной – особенно в отношении тестирования населения. При этом президент неоднократно оптимистично заявлял, что ситуация находится под контролем.

Лишь в начале марта правительство страны начало усиливать ограничения, препятствующие распространению вируса. В середине марта были введены запреты и отмены для проведения масштабных собраний, а также стали закрываться школы и других учебные заведения. Несколько штатов ввели изоляцию: Калифорния - с 19 марта, Иллинойс - с 21 марта, Нью-Йорк - с 22 марта.

Число инфицированных граждан США к 31 марта составило 188 547 человек, что больше, чем в любой другой стране мира и почти вдвое превышает число случаев заболевания во второй из наиболее пострадавших от пируса стран - Италии.

Рынок новых автомобилей в марте упал, по оценкам экспертов, почти на 39% до 988 тысяч автомобилей, что привело к снижению продаж в первом квартале на 11,9% до 3 512 724 единиц.

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