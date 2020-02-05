Европейский авторынок в марте снизился на 52%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 51,8% и составили 853 тыс. 077 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), из-за вспышки коронавируса в большинстве стран Европы дилерские центры со второй половины марта были закрыты , чем и обусловлено падение реализации вдвое. По итогам первых трех месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 054 тыс. 703 единицы (-26,3%).

Лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 254684 машины (-44,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это наибольшее падение спроса со времен экономического кризиса 2009 года, что обусловлено закрытием дилерских центров в прошлом месяце в соответствии с рекомендациями правительства по предотвращению распространения коронавируса. Второй результат среди европейских авторынков показала Германия с показателем 215199 машин (-37,7%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третье место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 153 тыс. единиц (без учета LCV).

Далее идет Франция, результат которой составил 62668 проданных машин (-72,2%). Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Испания, чьи дилеры реализовали 37644 автомобиля (-69,3%). Добавим также, что авторынок Италии в марте рухнул на 85,4% и составил 28326 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), прошлый месяц стал шоком для авторитейла страны, столкнувшимся с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в марте продал Volkswagen – 98219 машин (-47,5%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 55473 автомобиля (-36,8%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 55041 машину (-40,5%). Замыкают пятерку лидеров Audi (51398 шт., -43,8%) и Toyota (48254 шт., -36,6%).