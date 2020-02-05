Автомобильный рынок Чехии в первом квартале 2020 года

В период с 2010 по 2017 гг. чешский автомобильный рынок показывал постоянный рост. Он сумел увеличиться со 167 тысяч до рекордного показателя в 271 тысяч автомобилей, подталкиваемый бурно развивающейся экономикой и растущим внутренним потребительским спросом. Затем тренд начал умеренно снижаться: в 2018 году продажи снизились до 261 437 автомобилей, в 2019 году - до 248 896 шт.

В начале 2020 года, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, рынок сохранил тенденции предыдущего года, и к концу февраля продажи автомобилей в Чехии составили 36 371 единиц (-4,3%).

В марте, подобно большинству европейских стран, чтобы замедлить распространение коронавируса, чешское правительство ввело режим самоизоляции (с 16 марта) по всей стране, закрыв ее границы и запретив въезд иностранцев. Сначала чрезвычайное положение планировалось продлить только до 24 марта, однако потом сроки сдвинули на 30 апреля.

Закрытие автосалонов привело к тому, что в марте продажи машин упали на 36,4% до 13 616 единиц, завершив первый квартал с результатом в 49 987 автомобилей (-15,9%).

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