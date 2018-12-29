Российский авторынок в марте показал рост на 4%

После февральского падения продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам марта выросли на 4% до 162321 единицы. По итогам 1 квартала 2020 года их объем реализации составил 398518 машин (+1,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, текущая ситуация на рынке не отражает реальную тенденцию, а скорее, это связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 32808 автомобилей LADA (-3%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19808 машин (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15813 проданных автомобилей, что на 3% ниже показателя годичной давности. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13640 покупателей (+5%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 12857 машин (+36%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Volkswagen (10007 шт., +17%), Skoda (9856 шт., +42%), Nissan (7562 шт., -7%), ГАЗ (4713 шт., -5%) и Mercedes-Benz (4427 шт., +33%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам марта стала LADA Granta, чья реализация составила 11631 автомобиль (+12%). На второе место вернулась LADA Vesta с показателем 11172 машины, что на 13% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Третий результат показал KIA Rio – 8274 проданных автомобиля (-7%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 6803 экземпляра (+5%).

Далее идет седан Volkswagen Polo – на нем остановил свой выбор 5371 потребитель, что на 25% больше, чем год назад. Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос в два раза до 5293 автомобилей, что позволило занять ему шестую строчку рейтинга. Седан Hyundai Solaris был реализован в количестве 4245 штук (-29%). Продажи универсалов и фургонов LADA Largus составили 3782 единицы (-5%). Кроссовер Volkswagen Tiguan выбрали 3568 покупателей, что на 14% выше показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Nissan Qashqai, чей результат составил 3392 машины (+14%).