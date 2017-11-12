Европейские бестселлеры в январе-феврале 2020 года

В рейтинге самых продаваемых автомобилей в Европе (44 рынка, от Португалии до России) лидирует – уже 45–й год подряд - Volkswagen Golf, и это несмотря на продолжающееся снижение продаж модели (-22%) и потерю 2,3% рыночной доли. С начала года модель реализована в количестве более 56 тысяч единиц.

Reanult Clio тоже удерживала свое второе место на подиуме в течение всего предыдущего десятилетия. В 2020 году модель сумела удержаться на 2-й позиции, опередив Volkswagen Polo.

Volkswagen Polo - на третьем месте (46 701 шт.; -18,5%). Это один из самых успешных компактных автомобилей в мире, бестселлер (в мире реализовано уже более 14 млн Polo). Шестое поколение было запущено на рынок в конце 2017 года, с новым внешним дизайном, более просторным салоном. Polo оснащается эффективными двигателями TSI (бензин), TGI (природный газ) и TDI (дизель), а также множеством вспомогательных систем, которые ранее были знакомы потребителю только в больших автомобилях Volkswagen.

Volkswagen Tiguan удерживает четвертую позицию (40 986 шт.;-5,4%), за ним следуют Peugeot 208, который поднялся в рейтинговой таблице на 3 позиции вверх, а также Skoda Octavia.

Эксперты отмечают выдающиеся результаты, достигнутые Toyota Corolla и Volkswagen T-Cross (динамика выражена трех и даже четырехзначными цифрами), модели в настоящее время занимают 17-ю и 24-ю позиции соответственно.

Российская LADA в ТОП-50 рейтинга европейских бестселлеров представлена двумя моделями: LADA Granta (37 позиция) и LADA Vesta (44 позиция).

ТОП-50 ЕВРОПЕЙСКИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА