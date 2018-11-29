Бестселлеры японского авторынка в январе-феврале 2020 года

На ТОП-50 бестселлеров японского автомобильного рынка приходится 73% объёма продаж, а на ТОП-100 - почти 90%. За последнее десятилетие лидеры модельного рейтинга на этом рынке часто менялись. Однако с 2017 года на вершине удерживается Honda N-Box.

В прошлом году доля Honda N-Box достигла пика в 5%. В 2020 году, несмотря на незначительное снижение (-3,7%), модель все еще лидер, удерживающий 4,7% рынка. Вторую позицию занимает Nissan Dayz с долей 3,6%. Далее идут Suzuki Spacia и Daihatsu Move.

На 6 позиции находится первый обычный автомобиль (не "kei-car"), вышедший на рынок всего 4 месяца назад. Это Toyota Raize, которая уже занимает 2,5% рынка.

ТОП-50 БЕСТСЕЛЛЕРОВ ЯПОНСКОГО АВТОРЫНКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА