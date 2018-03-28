Бестселлеры немецкого авторынка в январе-феврале 2020 года

Лидер европейского автомобильного рынка Volkswagen Golf - уже 45-й год подряд на вершине рейтинга бестселлеров Германии. На рынке сейчас представлено восьмое поколение модели. Однако рост сегмента SUV отобрал "пространство" у хэтч-версий, и доля рынка Golf сократилась на 5,1%.

Несмотря на снижение продаж на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, Volkswagen Tiguan сумел сохранить за собой второе место, опередив быстрорастущий Volkswagen Passat, который агрессивно рвётся на подиум (+78,5%).

Ford Focus занял 4-е место благодаря увеличению реализации на 16,8%, за ним следует Volkswagen Polo, потерявший в продажах 30,1%. На шестой позиции рейтинга - Audi A4, поднявшаяся на 6 строчек вверх и показавшая хорошую динамику (+15,2%).

Самой успешной моделью в ТОП-10 стал BMW 3-й серии, увеличив продажи на 87,9% и заняв 7-е место в рейтинге.

ТОП-50 БЕСТСЕЛЛЕРОВ АВТОРЫНКА ГЕРМАНИИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА