Немецкий авторынок в феврале 2020 года

Немецкий автомобильный рынок является самым крупным и стабильным в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составляли 2,91 млн, а в 2018 году они уже достигли 3,42 млн. С учетом сегмента LCV - в 2018 году это ещё 287 тысяч единиц, и таким образом немецкий автомобильный рынок показал объём в 3,71 млн, что позволило ему стать четвертым по величине рынком после Китая, США и Японии.

В 2019 году объемы реализации выросли еще больше, несмотря на пессимистические прогнозы. Год закончился с результатом выше 3,5 млн единиц.

В начале 2020 года, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, в стране зафиксирована одна из худших динамик среди авторынков Европы. Реализация автомобилей за первые два месяца года составила 484 996 автомобилей (-9,1%). При этом зафиксирован рост продаж электромобилей (+92,8%), а их рыночная доля уже превысила 15%.

Volkswagen Group занимает 39% всего рынка, при этом Volkswagen лидирует в марочном рейтинге с 19,2% рынка, опережая Mercedes и Audi, у которых 10,2% и 8,5% рынка соответственно. Однако эксперты отмечают, что за последние 6 лет Volkswagen потерял более 2% рыночной доли.

Отличную динамику продаж по суммарным итогам января-февраля продемонстировала Seat. Марка стала "звездой", нарастив реализацию автомобилей на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и поднявшись с десятой на восьмую позицию в рейтинге.

Российская LADA потеряла в этом рейтинге одну позицию и сейчас занимает 34 место. Всего в Германии с начала года было продано 350 автомобилей марки. Это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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