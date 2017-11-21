Южнокорейский авторынок в феврале 2020 года

Южнокорейский автомобильный рынок до недавнего времени был закрыт для импорта иностранных автомобилей. В 2012 году было заключено соглашение о свободной торговле с ЕС. Появление большого количества новых конкурентов подпитывало рост рынка в эти годы. Рекордные продажи были в течение трех лет подряд в период 2014/16 годов, рекорд был зафиксирован на уровне 1,83 млн единиц.

26 марта 2017 года США и Южная Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле - соглашение, которое улучшило бы доступ США к автомобильному рынку Кореи в обмен на освобождение от более высоких тарифов на американскую сталь. Рынок продолжал подпитываться в росте за счёт импортных автомобилей, в основном люксовых марок, в 2017 году он был стабильным. Объём продаж составлял около 1,8 млн единиц. В 2019 году рынок незначительно упал - до 1,77 млн автомобилей.

Согласно данным, опубликованным KAMA и KAIDA, 2020 год был начат на очень негативном тренде. Несколько местных автозаводов приостановили производство из-за нехватки компонентов, вызванной вспышкой коронавируса. С начала года продажи в стране реализовано 214 216 автомобилей, что на 17% меньше, чем в предыдущем году.

Если взглянуть на марочный рейтинг - отметим, что большие потери (-22,7%) понесли Hyundai, а также SsangYong (-42,8%) и Renault Samsung (-21%). KIA пострадала меньше, потеряв только 7,7%. С другой стороны, о выдающемся росте объемов реализации сообщили Volkswagen (+429,5%) и Citroen (+118,6%).

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