Данные по продажам 11 марок в США за два первых месяца 2020 года

После жесткого кризиса 2008 года, когда Chrysler Group спасли лишь слиянием с Fiat, а General Moors - правительственным кредитом, с 2011 года американский авторынок начал восстанавливаться и сумел вырасти с 10,5 млн (2010 г.) до рекордных 17,5 млн (в 2016 году).

Смена хозяина Белого дома и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов - рынку ощутимой пользы не принесли. За последние два года он умеренно сокращался, снизившись до 17,23 млн в 2017 году, а затем - до 17,34 млн в 2018 году. В 2019 году рынок сократился до 17,08 млн единиц (-1,5%).

В 2020 году США начали отчитываться о регистрациях автомобилей не ежемесячно, а ежеквартально. Тем не менее, focus2move сумел найти цифры продаж в январе-феврале для 11 из 40 марок, доступных на рынке США.

Судя по этим данным, за два первых месяца Toyota демонстрирует уверенный рост, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi и Volvo показали двузначный рост продаж. Acura - единственная марка с отрицательной динамикой (среди доступных 11 марок).

Ниже приведены данные по их продажам за два первых месяца 2020 года (это не рейтинг!).

ДАННЫЕ ПО ПРОДАЖАМ 11 МАРОК В США ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

ДАННЫЕ ПО ПРОДАЖАМ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ В США ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА