Японский авторынок в феврале 2020 года

Японский автомобильный рынок является третьим в мире. Его годовой объем за последние десять лет находился в диапазоне 4,9 - 5,5 млн реализованных машин. 2019 год завершился с показателем 5,18 млн единиц.

В 2020 году, согласно данным, опубликованным JADA, JAMA и JAIA, общее число продаж транспортных средств (включая HCV и автобусы) продемонстрировало негативный тренд. Реализация автомобилей в январе-феврале составила 787 108 единиц, что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году.

Примерно 47,9% японского авторынка в январе-феврале пришлось на автомобили марки Toyota. Ее главный конкурент - Honda (имеющий долю рынка 11,2%) - резко сократил продажи (-27,2%). Потери с начала года, выраженные двузначным числом, понесли также Lexus (-20,3%) и Nissan (-30%). В то же время Suzuki показал лучшую динамику продаж в ТОП-10 (+63,2%).

ТОП-41 МАРОК НА ЯПОНСКОМ АВТОРЫНКЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЯПОНСКОМ АВТОРЫНКЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА ЯПОНСКОМ АВТОРЫНКЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА