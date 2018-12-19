Европейский авторынок в феврале снизился на 7%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 7,2% и составили 1 млн 066 тыс. 794 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), изменения в налогообложении, объявленные некоторыми государствами-членами ЕС на 2020 год, частично перетянули спрос на декабрь 2019-го, что во многом объясняет продолжающееся с начала года падение продаж. Также на покупательскую активность в прошлом месяце оказывали воздействие ослабление глобальных экономических условий и неопределенность, вызванная распространением коронавируса. По итогам первых двух месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 202 тыс. 010 единиц (-7,3%).

Лидером по реализации автомобилей в феврале остается Германия, где было продано 239943 машины (-10,8%). На вторую строчку в европейском рейтинге вышла Франция, чей результат составил 167782 автомобиля (-2,7%). Третье место занимает Италия с показателем 162793 машины (-8,8%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 111 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Испания, чьи дилеры реализовали 94620 автомобилей (-6%). Добавим также, что авторынок Великобритании снизился на 2,9% и составил 79594 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT),

на последний зимний месяц традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в феврале продал Volkswagen – 119281 машину (-9,7%). На второе место вышел Peugeot с показателем 75291 автомобиль (-4,9%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 73622 машины (-7,1%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (58775 шт., -3,8%) и Toyota (56210 шт., +10,8%).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО РЫНКУ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (1) + EFTA

Источник: национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не предоставлены

(2) государства-члены ЕС до расширения членского состава в 2004 году

(3) государства-члены ЕС, присоединившиеся в 2004 году

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ + EFTA + UK

Источник: участники ACEA

(1) общая Оценка АСЕА на основе рынка

(2) включает в себя Bentley, Lamborghini и Bugatti

(3) включает в себя Dodge и Maserati