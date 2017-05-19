Бестселлеры сегмента MPV в 2019 году

Самой продаваемой моделью в сегменте MPV в 2019 году вновь стала китайская Wuling Hongguang, несмотря на резкое снижение продаж по сравнению с предыдущим годом (-21,3%). Всего за год реализовано 374 878 автомобилей Wuling Hongguang. Производимая с сентября 2010 года компанией SAIC-GM-Wuling, модель фактически продается только в Китае.

На втором месте - KIA Soul (155 466 шт.; -4,8%). Она опередила Dodge Grand Caravan (150 754 шт.), реализация которой снизилась на 19%.

Четвёртую позицию в этом модельном рейтинге занимает Buick GL8, который перешагнул сразу через 3 строчки в таблице (148 121 шт.; +2,6%). Далее идут Nissan Note (135 165 шт.; -12,7%), Honda Odyssey (133 282 шт.; -8,5%) и Toyota Sienta (129 667 шт.; +7,7%).

На восьмом месте (поднялась на 5 позиций в рейтинге) - Toyota Avanza (121 646 шт.; +1,2%). За нею следуют Maruti Eeco (114 105 шт.; +34,9%) и Toyota Sienna (107 260 шт.), вошедшая в ТОП-10, несмотря на потерю 10,2% продаж.

Наш LADA Largus - на 40 месте (47 980 шт.; -0,9%).

ТОП-50 БЕСТСЕЛЛЕРОВ В СЕГМЕНТЕ MPV В 2019 ГОДУ