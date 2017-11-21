Бестселлеры сегмента Executive Cars в 2019 году

В 2019 году мировой лидер в сегменте Executive Cars остался тот же, что и в предыдущий год - Mercedes E Class. Он был реализован в количестве 396 837 единиц (-0,9%). Несмотря на то, что несколько предшественников модели продавались с 1953 года, следуя новой стратегии названия, примененной Mercedes-Benz в начале 90-х годов, начало производства модели считают с 1993 года. Поэтому официально сейчас на рынке находится 5-е поколение (с 2016 года).

На втором сточке рейтинговой таблицы - BMW 5 Series (361 560 шт.; -3,2%). Выпускаемая с 1972 года, 5-я серия является второй самой продаваемой моделью BMW с более чем 7 млн продаж по всему миру. В феврале 2017 года началось производство 7-го поколения.

На третьем месте - Audi A6 (238 561 шт.; -4,1%), за не. следуют Skoda Superb (101 973 шт.; -21,4%), Hyundai Grandeur (100 617 шт.; -11%), Cadillac XTS (54 144 шт.; -35%) и BMW 7 Series (52 968 шт.; -6,7%).

На восьмом месте - Chevrolet Impala (52 790 шт.; -20,4%), далее - Volvo S90 (50 290 шт.; -2,9%). Замыкает ТОП-10 Toyota Crown (46 628 шт.; -46,2%).

Автомобили, включенные в этот рейтинг, являются только седанами с 3/4/5 дверями и универсалами, в то время как SUV и MPV представлены в соответствии с определенным сегментным рейтингом.

ТОП-10 БЕСТСЕЛЛЕРОВ СЕГМЕНТА EXECUTIVE CARS В 2019 ГОДУ

Можно посмотреть рейтинговый список ТОП-50 (без данных по продажам).