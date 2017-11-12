Бестселлеры сегмента Small Cars в 2019 году

На вершине рейтинга бестселлеров сегмента Small Cars с огромным отрывом от всех снова оказался Volkswagen Polo, реализовавший в 2019 году 596 585 автомобилей (-17,4%). Модель на рынке с 1975 года, с тех пор продано более 12 млн экземпляров. В сентябре 2017 года на рынок практически во всех странах мира выведено 6-е поколение модели.

На втором месте - Toyota Yaris (414 914 шт.; +3,5%), далее идут Renault Clio (316 118 шт.; -17,4%) и Ford Fiesta (311 735 шт.; -17,1%).

Пятое место занимает Chevrolet Onix (276 675 шт.; +8%), поднявшийся в рейтинговой таблице сразу на 5 позиций, за ним следует Peugeot 208 (269 110 шт.; -6,5%).

На седьмой строчке - KIA Rio (259 324 шт.; -4,8%), далее следуют Honda Fit (256 868 шт.; -13,3%), Honda N-Box (253 500 шт.;+4,8%) и Citroen C3 (248 501 шт.; -2,4%).

ТОП-10 БЕСТСЕЛЛЕРОВ В СЕГМЕНТЕ "SMALL CARS" В 2019 ГОДУ

Можно посмотреть рейтинговый список ТОП-50 (без данных по продажам).