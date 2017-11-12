АВТОСТАТ | Бестселлеры сегмента Small Cars в 2019 году

Бестселлеры сегмента Small Cars в 2019 году

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Chevrolet Onix показал лучшую динамику продаж в ТОП-10

На вершине рейтинга бестселлеров сегмента Small Cars с огромным отрывом от всех снова оказался Volkswagen Polo, реализовавший в 2019 году 596 585 автомобилей (-17,4%). Модель на рынке с 1975 года, с тех пор продано более 12 млн экземпляров. В сентябре 2017 года на рынок практически во всех странах мира выведено 6-е поколение модели.

На втором месте - Toyota Yaris (414 914  шт.; +3,5%), далее идут Renault Clio (316 118 шт.; -17,4%) и Ford Fiesta (311 735 шт.;  -17,1%).

Пятое место занимает Chevrolet Onix (276 675 шт.; +8%), поднявшийся в рейтинговой таблице сразу на 5 позиций, за ним следует Peugeot 208 (269 110 шт.; -6,5%).

На седьмой строчке - KIA Rio (259 324 шт.; -4,8%), далее следуют Honda Fit (256 868 шт.; -13,3%), Honda N-Box (253 500 шт.;+4,8%) и Citroen C3 (248 501 шт.; -2,4%).

ТОП-10 БЕСТСЕЛЛЕРОВ В СЕГМЕНТЕ "SMALL CARS" В 2019 ГОДУ

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Можно посмотреть рейтинговый список ТОП-50 (без данных по продажам).

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, источник: focus2move

Теги: легковые автомобили продажи бестселлер мировой рейтинг рейтинг моделей renault clio toyota volkswagen polo

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Рейтинговый список (ТОП-50)_без продаж (11 Кб)
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